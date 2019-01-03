Мать с ребенком успели выскочить из квартиры за несколько секунд до ее обрушения

Они успели перебраться на лестницу, и тут же подъезд рухнул вместе с оставшейся частью квартиры.

Тетя погибшего при взрыве в Магнитогорске Виктора Воронцова Татьяна рассказала журналистам, как ее племяннице Лидии с ребенком удалось спастись буквально за считанные секунды до обрушения подъезда, пишет РИА Новости.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Число погибших, по последним данным, составляет 38 человек. Среди погибших шесть детей.

"Вспоминаю этот звонок в 10 минут седьмого. Мы рядом живем. Она (племянница Лидия) кричит: "У нас дом обрушился, Вити нет! Приезжайте!". Представляете, шесть утра? Мы спим. Взяли шубы, поехали", - рассказала Татьяна.

По ее словам, у ее родных обрушилась половина квартиры.

"У них дочка 11 лет заболела. Он (Виктор) сказал ей (Лидии): "Ложись с ней в зале". Он на Лидином месте спал", - уточнила женщина.

Татьяна добавила, что при взрыве сразу обрушилась та часть квартиры, где спал Виктор. Вторая половина, где спали Лидия с дочкой, какое-то время держалась, они успели перебраться на лестницу, и тут же подъезд рухнул вместе с оставшейся частью квартиры. Лидия и ребенок остались живы и были спасены.

"Бог второй раз жизнь дал. Спас жизнь ребенку, решив, что он там будет спать", - подчеркнула женщина.

Она рассказала, что семья погибшего брала кредит на ремонт квартиры, которая теперь разрушена.

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