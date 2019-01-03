Марк Цукерберг будет создавать мозговой имплантат

Это беспроводной имплантат головного мозга, который может записывать, стимулировать и управлять движением в режиме реального времени.

Стало известно, зачем Марк Цукерберг продал акции Facebook на сумму 30 миллионов долларов. Он будет финансировать проект, названный "Инициативой Чан-Цукерберга" (Chan Zuckerberg Initiative, CZI), целью которого является разработка мозговых имплантатов для лечения некоторых заболеваний, передает HI-News.ru.

Одно из направление проекта включает в себя разработку интерфейса типа "мозг-машина". То есть устройства, которое переводит мысли в команды. Это беспроводной имплантат головного мозга, который может записывать, стимулировать и управлять движением в режиме реального времени. Как сообщает редакция журнала Nature, команде ученых, работающих в этой программе, удалось создать подобное устройство и имплантировать его в мозг примата. Сами ученые называют такое вмешательство "терапией", потому что оно предназначено для лечения таких заболеваний, как эпилепсия или болезнь Паркинсона.

"Наше устройство способно контролировать мозг примата" — заявил соавтор работы, профессор информатики и инженерии в Калифорнийском Университете Рикки Мюллер. - "Применение интерфейсов мозг-машина имеет далеко идущие последствия: в то время как некоторые исследователи сосредоточены на их использовании, чтобы помочь людям с травмами спинного мозга или других заболеваний, которые влияют на движение, мы хотим, чтобы это взаимодействие напоминало работу с ноутбуками и смартфонами".

Само устройство получило название Cortera. И во время опыта животному нужно было переместить курсор к цели на экране с помощью джойстика и удерживать его там в течение определенного периода времени. На макушке головы обезьяны в это время находилось беспроводное устройство размером с ладонь, подключенное непосредственно к ее мозгу. Гаджет мог записывать, стимулировать и изменять поведение обезьяны в режиме реального времени.

"Прямо сейчас мы можем взять определенную моторную функцию, узнать, как она работает и даже управлять ей. Я считаю, что это устройство открывает возможности для новых видов лечения." — заявил профессор Мюллер в интервью изданию Business Insider.

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