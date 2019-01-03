Превышение средней скорости - когда алматинцам начнут приходить штрафы

В данное время камеры работают в тестовом режиме.

Штрафовать за среднюю скорость в Алматы начнут с первых чисел февраля, передает Zakon.kz со ссылкой на kolesa.kz.

По камерам, считывающим среднюю скорость, завершается процесс сертификации, — рассказало руководство управления технической службы департамента полиции южной столицы. Предполагается, что штрафы за нарушения, зафиксированные этими приборами, водителям начнут приходить в начале февраля 2019 года. В данное время камеры работают в тестовом режиме.

В свою очередь, 50 камер системы "Жолақ", установленных в автобусах и троллейбусах, работать в полную силу станут с 15 января. Пока они так же лишь тестируются. И в ближайшие дни их более точно привяжут к карте города, чтобы облегчить и ускорить работу операторов, которые будут формировать предписания об уплате штрафов.

По словам полицейских, за последние месяцы, после появления информации о камерах, считывающих среднюю скорость, на дорогах Алматы стало значительно спокойнее, но приборы, тем не менее, по-прежнему фиксируют сотни нарушений в день.

В декабре прошлого года стало известно о том, что в Алматы начнут измерять среднюю скорость по всему маршруту движения транспортного средства.

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