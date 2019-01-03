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Пособия по утрате трудоспособности и потере кормильца выросли на 5% в РК

Это коснулось 88,3 тысячи получателей социальных выплат на случай утраты трудоспособности и 50,1 тысячи получателей социальных выплат, потерявших кормильца.

Фото : 365.инфо3 января 2019, 16:13

В Казахстане с 1 января 2019 года размеры социальных выплат на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца из государственного фонда социального страхования (ГФФС) для всех состоявшихся получателей повышены на 5% в соответствии с уровнем индексации аналогичных выплат из республиканского бюджета, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты.

"Это коснулось 88,3 тысячи получателей социальных выплат на случай утраты трудоспособности и 50,1 тысячи получателей социальных выплат, потерявших кормильца", - говорится в сообщении.

При этом средний размер социальных выплат на случай утраты трудоспособности повысился со 15,9 тыс. до 16,6 тысячи тенге, средний размер социальных выплат на случай потери кормильца - с 20,6 тыс. до 21,7 тыс. тенге.


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