Свидетели по делу о смерти Дениса Тена дали показания

Опрос свидетелей из Астаны проводится посредством видеосвязи.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Дениса Тена. Свои показания дали свидетели из Астаны, передает Sputnik Казахстан.

"Мы задержали Кудайбергенова во время совершения кражи 11 июля, в пакете при себе было два зеркала и разводные ключи. Он сказал, что нашел их возле мусорного бака. Мы начали искать машину, с которой были сняты зеркала. Затем мы доставили его в РОВД Алматинского района. На вопрос, является ли он жителем Астаны, он ответил, что живет в Алматы", — заявил по видеосвязи водитель дорожного патруля из Астаны Нургисы Сагындыкова.

В суде также дал показания посредством конференц-связи второй потерпевший — житель Астаны Сапар Шамшиев.

"В ночь на 11 июля я вернулся в два часа ночи. Поставил машину на сигнализацию и пошел спать. Я проснулся от звонка в домофон, мне позвонили полицейские и заявили, что задержали подозреваемого на месте преступления. Я спустился вниз, мне сотрудники полиции показали подозреваемого, он сидел в машине в наручниках. Показали зеркала, провода на них были срезаны чем-то острым. Мы поехали в Алматинский РОВД. Я написал заявление, потом мне сказали, что свяжутся со мной", — заявил Шамшиев.

По его словам, ему никто не возместил материальный ущерб в размере 400 тысяч тенге. Кроме того, он понес дополнительные расходы в размере 200 тысяч тенге на установку зеркал.

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Кроме того, он также добавил, что в момент задержания Арман Кудайбергенов вел себя расслабленно, улыбался и даже пытался шутить. Поняв, что на него особо никто не обращает внимание, он уснул в салоне полицейского автомобиля.

"Свою вину он вначале не признавал", — заявил Шамшиев.

Он также сообщил суду, что перед тем, как Шамшиев начал писать заявление, к нему подошел подозреваемый и попросил не указывать его фамилию. Кудайбергенов обещал установить украденные им зеркала на автомобиль пострадавшего. Отметим, что Шамшиев также собирается предъявлять гражданский иск о возмещении материального и морального вреда.

В рамках расследования гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена правоохранительные органы выяснили, что в момент убийства спортсмена один из обвиняемых должен был явиться в суд Астаны после задержания с поличным.В суде также допросили свидетеля из Астаны, старшего лейтенанта, дознавателя Алматинского РОВД Фариду Разбекову.

"Арман Кудайбергенов был доставлен ко мне в качестве подозреваемого в краже зеркал. В 8.30 я заступила на службу, я работала дознавателем в Алматинском РОВД. При выемке у него был обнаружен пакет с двумя зеркалами, отвертка и разводной ключ. Он полностью признал свою вину. В присутствии следователя он был освобожден, потому что было совершено преступление средней тяжести, и предыдущая судимость была погашена у него", — заявила Разбекова.

Постановление об освобождении Кудайбергенова отсутствует. По словам Разбековой, у нее не было оснований задерживать подозреваемого, так как краденые вещи были возвращены владельцу.

Сейчас женщина работает юристом в частной компании.

Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева обвиняются в совершении убийства Дениса Тена. Первым двум подозреваемым обвинения представлены по статьям "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору" и "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Жанар Толыбаева подозревается в недонесении о преступлении.

Процесс ведет его судья Кеншилик Абдельдинов.

Уголовное дело в отношении трех подозреваемых поступило в суд 13 декабря. Всего в уголовном деле 38 томов. Ни один из обвиняемых не признал вину в убийстве спортсмена.

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