В Новый год из-за пиротехники произошло четыре пожара в Алматинской области

Жертв и пострадавших нет.

В период празднования нового года в Алматинской области произошло 14 пожаров. С 31 декабря 2018 года по 1 января 2019 года в результате нарушения правил пожарной безопасности при пользовании пиротехническими изделиями произошло 4 пожара, передает Zakon.kz со ссылкой на группу информирования и обучения населения ДЧС Алматинской области.

Так после встречи нового 2019 года, в Текели в 12 часов 15 минут по улице Женис и в микрорайоне "Асыл арман" в Каскелене Карасайского района в 12 часов 20 минут в результате попадания фейерверка на балконы произошло загорание балкона и одежды на балконе на общей площади 2 кв. м.

В 12 часов 40 минут в селе Касымбек Жамбылского района и в 01 часов 10 минут в Райымбекском районе в селе Комирши в произошло загорание 4,5 тонны и 15 тонны сена на территории частных жилых домов. Все вышеуказанные загорания ликвидированы силами личного состава пожарных подразделений данных районов. Жертв и пострадавших нет.

Причинами всех этих загораний послужило нарушение правил пожарной безопасности при неправильном использовании пиротехнических изделий, это фейерверки, петарды, мини-ракеты и т.д.

Учитывая сложившуюся ситуацию, надеемся, что подобных случаев в будущем не повторится, так как приближаются праздники Рождества и старого нового года – это также пора массовых гуляний и всевозможных увеселительных мероприятий. И только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности поможет избежать травм, увечий, а также отпраздновать праздники более безопасно. Чтобы праздники не испортились Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области просит жителей области соблюдать правила пожарной безопасности:

- ни в коем случае не покупайте фейерверки и петарды с рук!

- приобретайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах;

- запуск пиротехнических изделий необходимо осуществлять в безопасном удалении (не ближе 30 метров) от здания;

- перед запуском пиротехники обязательно внимательно прочитайте инструкцию завода – изготовителя;

- не оставляйте гирлянды на елках включенными, если вы уходите из дома или ложитесь спать.

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