В ЗКО появился район Байтерек

Жители Зеленовского района, в свою очередь, против переименования.

Зеленовский район в ЗКО официально переименован, передает Zakon.kz со ссылкой на uralskweek.kz.

Теперь этот район области официально называется — Байтерек. Об этом сообщил аким области Алтай Кульгинов 3 января, во время своей поездки в поселок Переметное, во время встречи с жителями райцентра в местном ДК.

По его словам, официально район был переименован 21 декабря специальным постановлением правительства Республики Казахстан.

Жители Зеленовского района, в свою очередь, против переименования.

Инициатива переименования района была инициирована депутатами районного и областного маслихатов и сопровождалась обширной полемикой в обществе. В частности, власти уверяли, что переименование района было одобрено подавляющим большинством местных жителей, в то время как достаточно большая доля населения в интернете и в социальных сетях выразила свое несогласие с этим решением властей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!