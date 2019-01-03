В Усть-Каменогорске произошло серьезное ДТП
Пострадали пять человек.
Фото : из социальной сети3 января 2019, 18:01
В Усть-Каменогорске в результате лобового столкновения минивена и легковушки пострадали пять человек, передает Zakon.kz со ссылкой на региональный сайт YK-news.kz.
Авария произошла 1 января около 4.00, на улице Бажова, в районе КСМ. По данным очевидцев, в ДТП пострадали восемь человек. В полиции предоставили уточненную информацию.
— 33-летний водитель Toyota Alphart ехал со стороны аэропорта в сторону Прохладной, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия и выехал на встречную полосу дороги, в результате допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем, — сообщили в департаменте полиции ВКО. — В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя и двое пассажиров отечественного автомобиля получили серьезные травмы и были госпитализированы. Третий пассажир после осмотра был отпущен домой под наблюдение врача. По данному ДТП начато уголовное производство.
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