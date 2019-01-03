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При пожаре в Акмолинской области скончался мужчина

Проживавшая с ним женщина получила ожоги.

Фото : из открытых источников3 января 2019, 18:04

В пожаре, произошедшем ранним новогодним утром в Ерейментауском районе Акмолинской области, погиб 37-летний мужчина, передает корреспондент МИА "Казинформ".

В селе Жолбасшы Ерейментауского района Акмолинской области произошел пожар.

"В огне погиб мужчина, 1981 года рождения, проживающая с ним женщина получила во время пожара ожоги", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Как добавили в ведомстве, причина возгорания выясняется.


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