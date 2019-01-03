При пожаре в Акмолинской области скончался мужчина
Проживавшая с ним женщина получила ожоги.
Фото : из открытых источников3 января 2019, 18:04
В пожаре, произошедшем ранним новогодним утром в Ерейментауском районе Акмолинской области, погиб 37-летний мужчина, передает корреспондент МИА "Казинформ".
В селе Жолбасшы Ерейментауского района Акмолинской области произошел пожар.
"В огне погиб мужчина, 1981 года рождения, проживающая с ним женщина получила во время пожара ожоги", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
Как добавили в ведомстве, причина возгорания выясняется.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4952720-7c2064d8c90125ff12b21528dfee80b1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...