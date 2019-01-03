Зыряновский район и город Зыряновск переименованы

Указом Главы государства в ВКО появились Алтайский район и Алтай.

3 января стало известно о переименовании Зыряновского района и города Зыряновск Восточно-Казахстанской области в район Алтай и город Алтай Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постановил переименовать Зыряновский район и город Зыряновск Восточно-Казахстанской области в район Алтай и город Алтай Восточно-Казахстанской области.

Ранее о предложении переименовать город уже сообщалось. Депутаты единогласно поддержали решение.

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