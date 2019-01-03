Назарбаев внес поправки в указ об упрощенном порядке приема в гражданство

Изменены строки требований к специалистам узкого профиля.

Президент Назарбаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 6 июня 2005 года № 1587 "Об утверждении перечня профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года "О гражданстве Республики Казахстан" глава государства постановил:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 6 июня 2005 года № 1587 "Об утверждении перечня профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 23, ст. 284) следующие изменения и дополнения:

в перечне профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

строки, порядковые номера 6 и 10, изложить в следующей редакции:

6. Врач - Наличие ученой степени и звания, научно-исследовательских работ и изысканий международного значения в области медицины, международных сертификатов, а также согласно специализации владение передовыми методами:

1) диагностики и лечения в области: акушерства и гинекологии; ангиохирургии; анестезиологии-реаниматологии; кардиохирургии; нейрохирургии; онкологии; онкогематологии; оториноларингологии; радиологии; трансплантологии; фармакологии и клинической фармакологии; челюстно-лицевой хирургии;

2) фармакогеномики в области фармакогенетики

Инструктор-спортсмен - Наличие у спортсмена спортивного звания не менее мастера спорта международной квалификации либо спортивной квалификации международного уровня, занявшего с первого по шестое место на Олимпийских играх, или с первого по третье место на чемпионатах мира, или с первого по третье место на Азиатских играх, или с первого по третье место на чемпионатах Европы, или первое место в финалах кубка мира по олимпийским видам спорта, или занявшего на чемпионатах Азии, Европы, всемирных универсиадах, Всемирных юношеских и юниорских играх с первого по третье место, а также с первого по третье место на иных значимых международных соревнованиях

дополнить строками, порядковые номера 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40, следующего содержания:

Специалист в области здравоохранения - Наличие ученой степени и звания, научно-исследовательских работ и изысканий международного значения в области медицины, международных сертификатов, а также согласно специализации владение передовыми методами анализа биомедицинских данных в области биоинформатики

Бизнес-аналитик - Наличие международно признанного сертификата по практикам бизнес-анализа и опыта работы не менее трех лет по специальности в области проведения анализа и моделирования бизнес-процессов

Системный архитектор - Наличие ученой степени и звания, международных сертификатов и опыта работы не менее трех лет по разработке и проектированию архитектуры программного обеспечения

Разработчик программного обеспечения - Наличие ученой степени и звания, международно признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по разработке программного обеспечения, включая исследования, разработку, программирование и тестирование с применением информационно-коммуникационных и аддитивных технологий

Проектный менеджер в области информационных технологий - Наличие ученой степени и звания, международно-признанных сертификатов в области проектного менеджмента; опыта работы не менее трех лет по управлению проектом в области информационных технологий

Специалист по робототехнике - Наличие международно признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы по программированию и моделированию роботов

Дизайнер в области информационных технологий - наличие международно признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет в области дизайна по инфографике, виртуального мира

Специалист по информационной безопасности - Наличие ученой степени и звания, международно признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по обеспечению защиты информации, разработке и сопровождению систем защиты информации, контролю процесса управления и обеспечения информационной безопасности

Аудитор по информационной безопасности - Наличие ученой степени и звания, международно признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по проведению аудита объектов информатизации на соответствие требованиям информационной безопасности, планирования и контроля аудита информационной безопасности

Инженер по защите информации - Наличие ученой степени и звания, международно признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по разработке и сопровождению системы защиты информации, установке, настройке и обеспечению работоспособности средств защиты информации

Преподаватель высших учебных заведений - Наличие не менее академической степени магистра соответствующей сферы; опыт работы не менее пяти лет в высших учебных заведениях, входящих в число первых 100 (ста) мировых академических рейтингов

Научный сотрудник (в сфере образовательных технологий, инженерии, проектного управления, аграрных наук, медицины, биотехнологий, информационных технологий, финансов и экономики) - Наличие ученой степени доктора наук и научно-исследовательских работ и изысканий международного значения; опыта работы не менее десяти лет в международно-признанных научных институтах, лабораториях и высших учебных заведениях, входящих в число первых 100 (ста) мировых академических рейтингов

Специалист в области биоинформатики, молекулярной биотехнологии и биоинженерии (генетики, цитологии, селекции животных и растений) - Наличие ученой степени доктора наук или академической степени магистра в области "Биоинженерия и биоинформатика"; международно признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по геномной диагностике, владению методами генной инженерии, трансгеноза и биотехнологии; опыта работы не менее пяти лет в международно-признанных научных институтах, или лабораториях, или высших учебных заведениях в проведении исследований, обработке и последующем анализе большого массива информации по биологическим объектам, математическим методам компьютерного анализа в сравнительной геномике, а также опыта работы (в объеме и требованиях, перечисленных в настоящем пункте выше) в разработке алгоритмов и программ (расшифрованных геномов, пространственных структур биомолекул, взаимодействия биологических объектов)

Специалист в области мониторинга и цифровизации систем моделирования агропромышленного комплекса - Наличие международных сертификатов, подтверждающих квалификацию по специальности в области современных геоинформационных систем и больших данных, получаемых из различных источников; опыта работы не менее трех лет по сбору и анализу данных о месте расположения объекта, о географических и экологических особенностях, формах рельефа, почвах, растительности, гидрологии; умение создавать автоматизированные сельхозформирования с удаленным управлением

Специалист в области автоматизации и управления - Наличие ученой степени и звания, международно признанного сертификата, подтверждающего квалификацию; опыта работы не менее трех лет по созданию и применению алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем и средств контроля и управления автоматизации мониторинга за природными ресурсами, в том числе за оборотом сельскохозяйственной продукции, охраной, воспроизводством и использованием животного и растительного мира; по мониторингу особо охраняемых природных территорий, по учету в области использования и охраны природных ресурсов, автономных систем, технологических линий и процессов, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов и информации

Специалист в области сельскохозяйственного машиностроения, управления техникой с помощью GPS - Наличие ученой степени и звания, международно признанного сертификата, подтверждающего квалификацию; опыта работы не менее трех лет по использованию 3D-моделирования и по числовому программному управлению при проектировании и изготовлении сельскохозяйственных машин, применению робототехники и созданию сельскохозяйственных машин с GPS-управлением

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