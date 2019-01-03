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В Киеве избили 81-летнего авиаконструктора "Антонова"

Приехавшие на место происшествия полицейские также применили силу к пострадавшему.

Фото : © РИА Новости3 января 2019, 19:11

Неизвестные избили авиаконструктора концерна "Антонов" Виктора Ковальского, работавшего над созданием самолета Ан-225 "Мрия". Инцидент произошел в Киеве, передает Лайф со ссылкой на телеканал "1+1".

По его данным, на Ковальского напала группа мужчин на выходе из метро. Они обвинили его в мошенничестве, повалили на землю и начали бить по спине и голове ногами.

— На меня посыпались удары сзади и по голове… Пятеро кинули и начали бить ногами, как мяч, я крутился, как уж на сковородке, — сказал Ковальский.

Примечательно, что полицейские, прибывшие на место инцидента, также применили силу к 81-летнему авиаконструктору. После этого они посадили мужчину в машину и осмотрели содержимое его портфеля.

В результате инцидента авиаконструктор получил сотрясение мозга, ему повредили спину и зуб.

По факту инцидента проводится проверка.


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