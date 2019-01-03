Аким Астаны поручил проверить все газонаполнительные станции города
Ход проверки он поручил взять на личный контроль заместителю акима города Косману Айтмухаметову.
Бахыт Султанов поручил проверить все газонаполнительные станции Астаны. Поручение последовало после двух происшествий, связанных с использованием газа, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
3 января на аппаратном совещании аким Астаны Бахыт Султанов поручил департаменту по ЧС проверить все газонаполнительные станции города.
Вечером 2 января по адресу ул. Акжол, д. 26, на территории частной газонаполнительной станции произошло возгорание цистерны емкостью 5 кубометров. В результате взрыва обрушилась кровля рядом стоящего недействующего склада, были выбиты стекла общежития.
Кроме того, 26 декабря в жилом доме в Астане произошло возгорание газгольдера.
"Коллеги, все вы знаете, что 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв газового баллона в 10-этажном доме, погибли люди. В целях недопущения подобных случаев поручаю ДЧС и департаменту комитета индустриального развития и промышленной безопасности провести расследование по данным происшествиям, организовать проверку всех газонаполнительных станций города и по итогам доложить", – сказал Бахыт Султанов.
Ход проверки он также поручил взять на личный контроль заместителю акима города Косману Айтмухаметову.
В ходе аппаратного совещания аким также отметил слаженную и оперативную работу всех служб города, отвечающих за жизнедеятельность столицы.
Согласно рейтингу проблемных вопросов города, поступающих в единый контакт-центр iKomek, нерешенным остается вопрос нарушения спокойствия жителей (от объектов предпринимательства). Так, с начала года в iKomek поступило 70 обращений по вопросам нарушения спокойствия жителей предприятиями питания и досуга, также от увеселительных заведений, которые расположены в подвалах, цоколях, первых и вторых этажах жилых домов.
Характер жалоб – громкая музыка по ночам, постоянные крики, смех и прочий шум, доносящиеся из заведений, нарушение санитарно-гигиенических норм, порядка и общественной безопасности. В этой связи Султанов поручил управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений выработать комплекс мер для решения подобных вопросов и доложить на ближайшем заседании градостроительного совета.
Важным системным вопросом, который часто возникает у астанчан, является доступность медуслуг. С начала года в единый контакт-центр iKomek поступило 42 обращения по услуге "Запись на прием к врачу". В частности, горожане жаловались, что трудно дозвониться до регистратуры поликлиники, имеются случаи отказа сотрудников регистратуры в записи на прием к врачу (в связи с внедрением приложения DamuMed), долгое ожидание от момента регистрации пациента до обращения к врачу.
"Глава государства постоянно говорит о том, что качество медицинских услуг является важнейшим компонентом социального самочувствия населения. Каждый гражданин должен иметь беспрепятственный доступ к медицине. И Астана, как столица, должна быть лидером по качеству оказания госуслуг, в первую очередь медицины и образования", – заявил Султанов.
Аким города поручил своему заместителю Ермеку Аманшаеву взять на контроль решение этого вопроса.
Еще одним важным вопросом, с которым обращались жители города, стала безопасность на объектах зимних развлечений – катках и горках. Б. Султанов поручил акимам районов обеспечить техническую безопасность эксплуатации объектов и качество организации досуга отдыхающих. Кроме того, он напомнил о важности прозрачной работы всех предпринимателей, занятых в местах отдыха горожан.
"Акимат создал все условия, чтобы бизнес мог работать в местах массового скопления граждан, мог обслуживать гостей и жителей столицы и зарабатывать на этом. От бизнеса же требуется только одно – работать честно и открыто. Но если предприниматель не использует кассовый аппарат, то ни о какой честности речи быть не может", – сказал аким.
Султанов поручил акимам районов лично проверить все точки обслуживания и убедиться в наличии кассовых аппаратов. "Теневку" в Астане плодить нельзя!" – подчеркнул аким.
В рамках аппаратного совещания заместитель акима города А. Амрин доложил, что по итогам 2018 года доходы Астаны составили 429,9 млрд тенге, исполнение составило 100,9%. Расходы бюджета исполнены на 99,8%.
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