Количество машин в Казахстане выросло на 13,6% за 2018 год

Вклад первично регистрируемых транспортных средств составил 84 038 ед., что на 20,2% выше аналогичного значения 2017 года.

По итогам 2018 года в Казахстане зарегистрировано на 13,6% больше автотранспортных средств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром".

В течение года органы административной полиции поставили на учет 1 330 121 автотранспортных средства, что на 13,6% выше аналогичного показателя прошлого года. Из них 1 246 083 ед. пришлось на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 13,2% выше показателя годичной давности (1 100 684 ед.). Вклад первично регистрируемых транспортных средств составил 84 038 ед., что на 20,2% выше аналогичного значения 2017 года.

По итогам декабря 2018 г. количество поставленных на учет транспортных средств достигло 111 088 единиц, превысив прошлогодний результат на 14,8%. Из них 102 443 ед. составили перепродажи на вторичном рынке (+16,4% к результатам декабря 2017 года).

По результатам 12 месяцев 2018 года на территории Казахстана было зарегистрировано 55 легковых автомобиля на электрической тяге против 35, проданных годом ранее.

Свыше двух третей (69,0%) транспортных средств, повторно зарегистрированных с начала 2018 года, составила техника в возрасте старше 10 лет. Наибольшую долю заняли транспортные средства старше 20 лет (39,7% или 494 786 ед.), от 11 до 20 лет – 29,3% (364 774 ед.), от 4 до 7 лет – 20,3% (253 293 ед.), от 8 до 10 лет – 5,5% (67 965 ед.), от 1 года до 3 лет – 4,5% (56 315 ед.), в возрасте менее 1 года – 0,7% (8 950 ед.).

Динамика сделок на автомобильном рынке по-прежнему свидетельствует о тенденции планомерного старения отечественного парка. Так, доля транспортных средств старше 20 лет в перепродажах на вторичном рынке выросла с 36,2% (в 2017 г.) до 39,7% в отчетный период, а доля транспортных средств в возрасте от 1 до 3 лет – сократилась с 8,3% до 4,5%.

Наибольшее число вторичных регистраций по итогам 2018 года зафиксировано в Алматинской (190 824 ед.) и Туркестанской (в т.ч. г. Шымкенте) (186 453 ед.) областях, г. Алматы (152 923 ед.). Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество транспортных средств в возрасте старше 20 лет (103 728 ед.; 21,0%). Следом по этому критерию расположились Туркестанская область (в т.ч. г.Шымкенте) (79 420 ед.; 16,1%) и Жамбылская область (41 302 ед.; 8,3%). Наибольшее число транспортных средств моложе одного года повторно зарегистрировано в городе Алматы (1 991 ед.; 22,2%), Астане (1 146 ед.; 12,8%), Туркестанской области (в т.ч. г. Шымкенте) (875 ед.; 9,8%),

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