Вынесен приговор создателю финансовой пирамиды в Актобе

В результате преступной деятельности пирамиды пострадал 621 человек.

3 января в суде №2 Актобе вынесли приговор в отношении Куаныша Жаксыбаева, создателя финансовой пирамиды, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

В результате преступной деятельности пирамиды пострадал 621 человек, был нанесен материальный ущерб на общую сумму свыше 167 млн тенге.

Жаксыбаев основал ТОО "Юннити корпорейшн", которое с мая 2016 по август 2017 года занималось сбором денег с горожан под предлогом создания универсального мобильного приложения. Приложение должно было затмить собой WhatsApp, InDriver и Olx, заявлено было как каталог предприятий и услуг. Для разработки приложения Жаксыбаев начал сбор денег, обещая возвращать до 10 процентов ежедневно с будущих доходов компании. После запуска приложение разочаровало дизайном и функционалом. Обманутые вкладчики подали в суд.

Полиция нашла в действиях Жаксыбаева все признаки финансовой пирамиды. Гособвинитель потребовал назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы и лишения права занимать руководящие должности на семь лет.

Приговором суда КЖаксыбаев был признан виновным по статье 217 УК РК. Ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься коммерческой деятельностью и занимать руководящие должности сроком на 7 лет.

Гражданский иск удовлетворен на общую сумму 97 млн тенге.

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