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"Барыс" победил в первом матче года

Столичный ХК отыгрался с 0:2.

Фото : ХК "Барыс"3 января 2019, 22:31

Хоккеисты "Барыса" одержали волевую победу над "Спартаком" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 3 января, в Москве и завершилась со счетом 2:3 в пользу астанинского клуба.

В прошедшем матче за "Барыс" впервые с 12 ноября сыграл капитан Брэндон Боченски, который восстановился после травмы. Возвращение на лед он отметил ассистом.

Счет же в матче был открыт на 18-й минуте, когда в меньшинстве у "Спартака" забил Артем Воронин. На исходе получаса игры "Барыс" пропустил снова - на этот раз у москвичей в большинстве забил Анатолий Никонцев.

Начало камбэку "Барыса" положила шайба защитника Кевина Даллмэна на 35-й минуте. Сравнять счет и переломить ход матча астанинцы смогли уже в третьем периоде. На 48-й минуте с передачи Боченски равенство восстановил форвард Роман Старченко, а на 54-й - победную шайбу забросил защитник Даррен Диц.

В предыдущем матче "Барыс" в гостях вел против "Авангарда" со счетом 3:0, но в итоге проиграл в серии буллитов - 3:4.

Следующий матч "Барыс" проведет 5 января в гостях против "Сочи" - игра начнется в 20:00 по времени Астаны.


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