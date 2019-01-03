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Два педагога-управленца попались на взятке в 10 млн тенге

Инцидент прокомментировали в акимате.

Фото : nv.ua3 января 2019, 22:51

В Атырау задержали начальника областного управления образования и его заместителя. Кайыргали Кенжегалиева и Розу Кабдулову подозревают в получении взятки в размере 10 миллионов тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Оба были задержаны в преддверии Нового года. По имеющейся информации, техника и документы с рабочих мест изъяты, а кабинеты опечатаны.

Главного педагога области и его заместителя подозревают в получении взяток за покровительство бизнесменам при проведении госзакупок. На время следствия их отправили в изолятор. Сегодня же в областном акимате прошло совещание, где было объявлено о проверке всех управлений региона.

В акимате Атырауской области прокомментировали задержание руководителя управления образования.


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