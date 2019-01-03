Четыре пожара за ночь вызвали фейерверки в Алматинской области

Пиротехника попадала на балконы.

В период празднования нового года в Алматинской области произошло 14 пожаров, четыре из которых произошли в результате нарушения правил пожарной безопасности при пользовании пиротехническими изделиями, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По их словам, причинами всех этих загораний послужило нарушение правил пожарной безопасности при неправильном использовании пиротехнических изделий, это фейерверки, петарды, мини-ракеты и т.д.

После встречи нового года в городе Текели в 12:15 и в микрорайоне "Асыл арман" Каскелена в 12:20 в результате попадания фейерверка на балконы произошло загорание балкона и одежды на балконе на общей площади два квадратных метра. В 12:40 в селе Касымбек Жамбылского района и в 01:10 в Райымбекском районе в селе Комирши произошло возгорание 4,5 тонн и 15 тонн сена на территории частных жилых домов. Все возгорания ликвидированы силами личного состава пожарных подразделений данных районов. Жертв и пострадавших нет.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, надеемся, что подобных случаев в будущем не повторится, так как приближаются празднования Рождества и старого нового года - это также пора массовых гуляний и всевозможных увеселительных мероприятий. И только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности поможет избежать травм, увечий, а также отпраздновать праздники более безопасно", - отметили сотрудники группы информирования и обучения населения ДЧС Алматинской области.

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