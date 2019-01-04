Десять жителей Уральска получили ножевые ранения в новогоднюю ночь
Еще 14 человек обратились из-за гололеда.
Фото : 1pnz.ru4 января 2019, 00:15
В новогоднюю ночь жители Уральска не обращались за медицинской помощью по причине алкогольного отравления или травм от фейерверков, но 10 человек поступили в областную клиническую больницу с ножевыми ранениями, передает Zakon.kz со ссылкой на Информбиржу.
Кроме этого, за помощью к медикам обратились 14 человек — они упали из-за гололеда, сообщили в управлении здравоохранения.
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