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Десять жителей Уральска получили ножевые ранения в новогоднюю ночь

Еще 14 человек обратились из-за гололеда.

Фото : 1pnz.ru4 января 2019, 00:15

В новогоднюю ночь жители Уральска не обращались за медицинской помощью по причине алкогольного отравления или травм от фейерверков, но 10 человек поступили в областную клиническую больницу с ножевыми ранениями, передает Zakon.kz со ссылкой на Информбиржу.

Кроме этого, за помощью к медикам обратились 14 человек — они упали из-за гололеда, сообщили в управлении здравоохранения.


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