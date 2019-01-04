Выборы на Украине обойдутся госбюджету в 82 млн долларов

Выборы пройдут 31 марта.

Госбюджет Украины потратит на президентские выборы более 2,3 миллиарда гривен (около 82,6 миллиона долларов, 318 645 621 тг). Соответствующие бюджетные программы были утверждены в четверг на заседании Центральной избирательной комиссии, передает РИА Новости.

Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для регистрации. Выборы пройдут 31 марта.

"Согласно решениям Центризбиркома, на проведение выборов президента Украины будет потрачено 2,354 миллиарда гривен. Из них 266 миллионов гривен будет потрачено непосредственно на обеспечение работы Центральной избирательной комиссии, а остальная сумма - окружных и участковых избирательных комиссий", - передает агентство УНИАН информацию из ЦИК.

Также, по данным агентства, ЦИК утвердила объемы финансирования запланированных на осень выборов депутатов Верховной рады, на которые планируется потратить 1,949 миллиарда гривен (более 70 миллионов долларов).

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