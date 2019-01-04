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Конгрессмен хочет выдвинуть резолюцию об импичменте Трампа

По его словам, Трамп ежедневно демонстрирует, что уход с поста главы государства "был бы благом для Америки".

Фото : © REUTERS / Jim Young4 января 2019, 00:56

Член палаты представителей Брэд Шерман планирует выдвинуть резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа в первый день работы Конгресса нового созыва, передает РИА Новости со ссылкой на Los Angeles Times.

"Нет причин, по которым Конгрессу не стоило бы рассматривать этот проект", — заявил Шерман.

По его словам, Трамп ежедневно демонстрирует, что уход с поста главы государства "был бы благом для Америки".

При этом спикер палаты представителей Нэнси Пелоси пока считает объявление импичмента президенту невозможным. Как отмечает издание, обсуждение темы импичмента может вызвать раскол в партии.

В декабре Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что он не сделал ничего из того, что могло бы стать основанием для импичмента.

Глава государства сначала утвердительно кивнул на реплику журналиста о том, что эксперты не видят оснований для импичмента, а затем добавил: "Я не сделал ничего плохого".


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