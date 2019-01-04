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В Новочеркасске обрушилась часть офисного здания

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Фото : © DonDay.ru4 января 2019, 01:44

Четырехэтажное офисное здание обрушилось в городе Новочеркасске Ростовской области. Инцидент произошел сегодня около 18:30, передает Лайф со ссылкой на DonDay.

По данным агентства, обвалилась часть здания над отделением банка. В помещении боулинг-клуба, расположенного по соседству, в момент произошедшего находились люди. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Сейчас на месте инцидента работают спасатели и медики.


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