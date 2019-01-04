Шторм в Таиланде: более 300 казахстанцев находятся на отдыхе

Информации о том, что казахстанцы хотят вернуться раньше времени, пока не имеется.

Сильные порывы ветра с проливным дождем могут испортить отдых по меньшей мере трем сотням туристов из Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Впервые за 57 лет туристический юг Таиланда встал на пути сильнейшего тропического шторма "Памук". Ураган сформировался в Южно-Китайском море, по словам синоптиков, пройдет от Сиамского залива до Андаманского моря, включая всемирно известные туристические зоны Самуи и Пхукет.

По данным Реестра туров, на отдыхе с 1 по 7 января находятся 318 казахстанцев. Однако есть вероятность, что количество отдыхающих больше. В их числе те, кто не зарегистрирован турфирмой или самостоятельно решил отправиться на отдых.

Накануне стало известно о первой жертве тайфуна. Трагедия произошла с российскими туристами на Самуи. Сообщается, что несмотря на запрет, семья из четырех человек вышла купаться. В 50-ти метрах от берега в сильных волнах начал тонуть один из детей. Отец бросился спасать ребенка, но сам был сбит волной. Мужчину бросило на скалы и он погиб, получив травму головы. О пострадавших из Казахстана не сообщается.

- На данный момент пока никаких обращений, заявлений не было. Мы можем подключиться только тогда, когда турист будет возвращаться домой, а туроператор не может выполнить свои обязательства. Тогда подключается система гарантирования и механизм "Туристiк қамқор". На данный момент возврат каждого туриста решается индивидуально. Пока информации о том, что казахстанцы хотят вернуться раньше времени, у нас нет, - рассказал директор корпоративного фонда "Туристiк қамқор" Асылхан Есилов.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана напомнили о мерах безопасности при штормах. В случае ведомство рекомендует незамедлительно обратиться в посольство Казахстана в Таиланде по контактам, указанным на сайте МИДа.

Контакты: г. Бангкок , ул. 93/1 Wireless, здание GPF Witthay Towers “A", офис 804 А. Тел.: 8-10-66-2254-30-43.

- Наши дипломаты в Бангкоке находятся на постоянной связи с местными властями, в частности с органами по чрезвычайным ситуациям. В случае возникновения каких-либо ситуаций, они незамедлительно информируют министерство и мы принимаем соответствующие меры. В случае возникновения более опасных ситуаций будет создан штаб. Но надеемся, что это будет очередной шторм, который в этом регионе часто бывает, и наши граждане спокойно проведут отдых на побережье Тайланда, - сообщил представитель МИД РК Айбек Смадияров.

По прогнозам, самый сильный удар стихии произойдет 4 января в южной части Таиланда. Местные жители и туристы спешно эвакуируются. По прогнозам стихия успокоится к концу недели.

Елена Шрайбер, Куаныш Сангерей.

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