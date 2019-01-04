В ЗКО активно реализуются проекты ГЧП

С начала реализации программы государственно-частного партнерства в сфере сноса аварийных и ветхих домов было снесено 11 домов, из которых переселено 113 семей.

Государственно-частное партнерство стало отличным подспорьем в решение многих социальных вопросов. Проекты ГЧП реализуются во многих сферах в ЗКО, в том числе в строительстве, передает Zakon.kz.

Так, в 2016 году в Уральске насчитывалось 52 аварийных дома. С начала реализации программы государственно-частного партнерства в сфере сноса аварийных и ветхих домов, то есть за последние три года, было снесено 11 домов, из которых переселено 113 семей. Введено в эксплуатации два многоэтажных жилых дома, благодаря чему 48 семей из аварийных домов получили новое жилье. На 2019-2020 годы запланирована сдача 5 домов. Ключи от квартир одного из этих домов сегодня счастливым новоселам вручил аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов. Стоит отметить, что раньше на месте нового 9-этажного 126-квартирного жилого дома был 2-этажный 12-квартирный аварийный дом.

– По инициативе Главы государства Нурсултана Назарбаева реализуется ряд государственных программ и проектов, благодаря которым созданы все условия для наших граждан по обеспечению их рабочими местами, доступным жильем и реализации всех своих возможностей. Свидетельством этому является сегодняшнее событие – ввод в эксплуатацию нового девятиэтажного жилого дома, построенного в рамках программы ГЧП. Данный механизм позволяет нам решать проблему аварийного и ветхого жилья и дает возможность для реализаций квартир в рамках программ "Нурлы жер" и "7-20-25", - сказал аким области.

Счастливые обладатели новых квартир выразили благодарность Президенту страны за государственные программы, дающие возможность нуждающимся получить жилье.

- Для каждого человека дом - его крепость. Спасибо, что наша крепость светлая, уютная и главное собственная, - сказала одна из обладательниц нового жилья Гульшарат Кусайнова.

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