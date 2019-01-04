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Гололед, туман, ветер - погода 4 января в Казахстане

На большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды.

Фото : НК4 января 2019, 09:30

На сайте КЧС МВД РК размещен прогноз погоды в Казахстане на 4 января, передает Zakon.kz.

Согласно данным синоптиков, на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки. Местами по республике ожидаются гололед, туман, усиление ветра.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, ночью и утром местами туман.

В Туркестанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед.

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Астане 4 января днем будет преимущественно ясно, температура воздуха составит 18 градусов ниже нуля.

В Алматы днем - преимущественно ясно, 0 градусов.


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