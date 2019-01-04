Гололед, туман, ветер - погода 4 января в Казахстане
На большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды.
На сайте КЧС МВД РК размещен прогноз погоды в Казахстане на 4 января, передает Zakon.kz.
Согласно данным синоптиков, на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки. Местами по республике ожидаются гололед, туман, усиление ветра.
В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, ночью и утром местами туман.
В Туркестанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед.
В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.
В Астане 4 января днем будет преимущественно ясно, температура воздуха составит 18 градусов ниже нуля.
В Алматы днем - преимущественно ясно, 0 градусов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!