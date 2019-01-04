В "Астана Опера" пройдет концерт "Музыкальные каникулы"

На сцену Камерного зала "Аcтана Опера" выйдут студенты Казахского национального университета искусств, Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. Чайковского.

7 января в Камерном зале театра "Астана Опера" пройдет концерт "Музыкальные каникулы в "Астана Опера". Насыщенную программу представят публике талантливые молодые исполнители – казахстанские студенты, обучающиеся в творческих учебных заведениях Казахстана и зарубежья, передает Zakon.kz.

На сцену Камерного зала "Аcтана Опера" выйдут студенты Казахского национального университета искусств, Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. Чайковского и Московского Государственного музыкально-педагогического института имени М. Ипполитова-Иванова.

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Карина Аникушина, Эльнура Русланбеккызы, Нурлыбек Абылай (скрипки), Томирис Байгазинова (альт), Арай Турысбекова (флейта), Жания Мухитдинова (гобой), Алия Асанова, Батырхан Сулеймен, Ильяс Узбеков (фортепиано). Концертмейстеры – Анара Камельинова, Любовь Глинка, Алмагуль Байгазинова.

В этот вечер слушателей порадует великолепная пьеса для флейты, отличающаяся богатым национальным колоритом, – переложение известного кюя "Короглы" народного композитора-кюйши Даулеткерея.

В программе представлена музыка композиторов разных стилей и эпох: Соната для скрипки и фортепиано № 4 Л. Бетховена, "Вечером", "Порыв" из цикла "Фантастические пьесы" Р. Шумана, Соната для скрипки соло № 2 Э. Изаи, Прелюдия и Вариации "Венецианский карнавал" для гобоя и фортепиано Т. Лалье, Ноктюрн П. Чайковского, Этюд-картины ор.33 № 9, ор.39 № 3 и № 6 ("Красная Шапочка и Волк") С. Рахманинова, Концертная фантазия на темы из оперы Дж. Гершвина "Порги и Бесс" И. Фролова.

Начало в 17:00.

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