ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар по изменениям 2018 года в ГК и ГПК

Задайте свой вопрос ведущей и получите ответ в прямом эфире.

11 января 2019 года в 10:00 часов состоится первый в этом году вебинар ПРАВМЕДИА, на котором будут рассмотрены самые важные изменения в гражданском и гражданско-процессуальном законодательстве Республики Казахстан, произошедшие в 2018 году, сообщает Zakon.kz.

Ведущая вебинара – Амангельды Айжан, доктор юридических наук, и.о. доцента кафедры международного права КазНУ им. аль-Фараби.

Задайте свой вопрос ведущей и получите ответ в прямом эфире.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

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