Многие эксперты не предвидели сильного снижения курса тенге к концу 2018 года

Эксперты в среднем ожидали, что курс к концу декабря окажется на уровне 371,5 тенге за доллар.

В декабре прошлого года был проведен опрос экспертов финансового рынка страны, которые высказали прогнозы о будущем тенге и стоимости нефти. Отмечается, что представители 19 финорганизаций не предвидели значительного снижения нефтяных котировок и резкого падения курса тенге, передает Zakon.kz.

Опрос проводила Ассоциация финансистов Казахстана. В организации особо отмечают, что изменение цен на валютных, денежных, фондовых и прочих рынках является следствием множества событий, происходящих во всем мире, различных по характеру и воздействию. Прогнозирование предполагает целый ряд допущений, которые могут моментально терять свою актуальность. Поэтому АФК рекомендует осторожно относиться к любым прогнозам, озвучиваемым в информационном пространстве.

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В начале декабря АФК провела очередной ежемесячный опрос среди профессионального сообщества, итоги которого приводятся ниже (представленные результаты не являются инвестиционной рекомендацией и отражают суждения независимых экспертов).

Brent (ICE, Generic): Цены на нефть продолжили снижаться в декабре на фоне возросших рисков перепроизводства. Снижение котировок продолжилось даже после решения ОПЕК+ по сокращению уровня добычи на 1,2 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года. К началу декабря стоимость эталонной нефти Brent находилась на уровне 58,7 долларов за баррель, а к моменту получения всех ответов экспортов (10.12.18) цена выросла до 62,0 долларов за баррель на фоне продления договора ОПЕК+, но к концу месяца баррель нефти стоил уже 52,2 доллара США. Ни один из опрошенных экспертов не предвидел столь значительного снижения нефтяных котировок (до 50,3-54,1 долларов за баррель).

USDRUB (SpotT+1): в декабре эксперты прогнозировали ослабление курса доллара США к российскому рублю на 0,2%. Так, если на начало месяца курс находился на отметке в 67,0 рублей за доллар, то к концу месяца эксперты в среднем ожидали курс на уровне 66,8 рублей за доллар. Тем временем, курс по паре USDRUB за декабрь вырос на 4,2% до 69,83 рублей за доллар. В итоге, ни один из респондентов не предвидел курс по паре USDRUB в диапазоне 69,4-70,3 рублей за доллар к концу месяца.

USDKZT (SpotT+0): Курс тенге к доллару США в начале декабря находился на уровне 371,6 тенге за доллар, а к моменту получения всех ответов – 369,4 тенге за доллар. Эксперты в среднем ожидали, что курс к концу месяца окажется на уровне 371,5 тенге за доллар (мед. – 370,5). Тем временем средневзвешенный курс по паре USDKZT по итогам торгов на KASE 29 декабря составил 384,2 тенге за доллар. Ни один из опрошенных экспертов не предвидел столь стремительного ослабления тенге.

RUBKZT (Spot T+0): 36,8% экспертов были верны в прогнозе курса российского рубля к тенге в диапазоне 5,49 – 5,59 тенге за рубль (сред. – 5,57; мед. – 5,60). В начале декабря курс находился на уровне 5,6 тенге за рубль, то есть эксперты в целом ожидали незначительного укрепления курса тенге к российскому рублю. Курс по итогам торгов 29 декабря составил 5,54 тенге за рубль.

Инфляция: по итогам декабря рост цен в Казахстане составил 0,5%, тогда как годовая инфляция сложилась на уровне 5,1%. Тем временем к концу 2019 года эксперты в среднем ожидали инфляцию на уровне 5,3%, а месячный рост цен на уровне 0,6%. Таким образом, 31,6% респондентов были верны прогнозируя инфляцию в Казахстане в декабре на уровне 0,4%-0,6%.

Базовая ставка НБРК: По поводу изменения денежно-кредитных условий (решение будет объявлено 14 января 2019 года) участники опроса подавляющим большинством (75%) ожидают сохранения базовой ставки на текущем уровне в 9,25%. При этом оставшаяся одна четвертая часть респондентов разделилась следующим образом – 10% респондентов ожидает повышения ставки до уровня 9,50%, а оставшиеся 15% прогнозируют снижение до 9,00%.

28 декабря, доллар сразу подорожал на 5 тенге, достигнув отметки в 381,5. В обменных пунктах американскую валюту продавали по 383 тенге. Впервые за два года доллар приблизился к историческому максимуму. 22 января 2016 года курс инвалюты составил 383,91 тенге.

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