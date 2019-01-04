Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Доллар подешевел на 2 тенге на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 379,15 тенге.

Фото : informburo.kz4 января 2019, 11:24

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 379,15 тенге за доллар (-2,23 тенге), объем торгов – 47,1 млн долларов (+16 600 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,1470 тенге за юань, объем торгов – 500 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 377,3-379,1 тенге, евро - 431,5-434 тенге, рос.рубля - 5,47-5,53 тенге.

В торгах приняли участие 20 банков.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты