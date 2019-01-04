Доллар подешевел на 2 тенге на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 379,15 тенге.
Фото : informburo.kz4 января 2019, 11:24
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 379,15 тенге за доллар (-2,23 тенге), объем торгов – 47,1 млн долларов (+16 600 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,1470 тенге за юань, объем торгов – 500 тыс. юаней.
В обменниках курс доллара - 377,3-379,1 тенге, евро - 431,5-434 тенге, рос.рубля - 5,47-5,53 тенге.
В торгах приняли участие 20 банков.
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