Украинский пранкер снова поглумился над трагедией в России

Ранее он лгал о жертвах пожара в Кемерове, а теперь поглумился над трагедией в Магнитогорске.

Украинский пранкер Евгений Вольнов, который распространял лживую информацию о "сотнях жертв" пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, поглумился над трагедией в Магнитогорске, где при обрушении многоэтажки погибли 39 человек, сообщает ura.news.

В прямом эфире на YouTube-канале пранкер обзванивал жителей челябинского города и задавал им циничные или пошлые вопросы. В числе "жертв" Вольнова стало местное отделение ФСБ. Мужчина позвонил в силовое ведомство и просил рассказать ему, в каком доме в следующий раз произойдет взрыв.

"Не хотелось бы взорваться. Просто дайте мне адрес, что, жалко? У вас есть расписание взрывов?", — приводит издание КП часть телефонного разговора Вольнова с ФСБ. На момент публикации материала видеозапись прямого эфира стала недоступна.

Евгений Вольнов распространял фейковую информацию о "сотнях жертв" пожара в ТЦ "Зимняя вишня", который произошел в Кемерове 25 марта. Сообщения пранкера быстро распространились в социальных сетях среди простых пользователей и блогеров. Позже свои действия он объяснил местью россиянам.

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