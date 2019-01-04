Казахстанский лыжник перевернулся через отбойник на соревнованиях
Он не справился с торможением и сделал страшное сальто.
Фото : из открытых источников4 января 2019, 12:38
Казахстанский летающий лыжник Сабыржан Муминов неудачно приземлился на этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке, передает Eurosport.
"Летающий лыжник из Казахстана не справился с торможением и сделал страшное сальто через отбойник. Муминов мог серьезно пострадать, но, к счастью, все обошлось", - пишет издание.
Как пишет Vesti.kz Муминов занял 62-е место из 64 участников квалификации. На этапах Кубка мира 24-летний алматинец выступает с 2013 года. На Азиаде-2017 он завоевал серебряную медаль в командных соревнованиях на трамплине К-125.
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