Казахстанский лыжник перевернулся через отбойник на соревнованиях

Он не справился с торможением и сделал страшное сальто.

Казахстанский летающий лыжник Сабыржан Муминов неудачно приземлился на этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке, передает Eurosport.

"Летающий лыжник из Казахстана не справился с торможением и сделал страшное сальто через отбойник. Муминов мог серьезно пострадать, но, к счастью, все обошлось", - пишет издание.

Как пишет Vesti.kz Муминов занял 62-е место из 64 участников квалификации. На этапах Кубка мира 24-летний алматинец выступает с 2013 года. На Азиаде-2017 он завоевал серебряную медаль в командных соревнованиях на трамплине К-125.

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