Восемь человек спасли из горящей многоэтажки в Павлодаре

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

В Павлодаре произошел пожар в многоэтажке, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

По данным ведомства, 3 января в 22:31 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме по ул. Сибирской в Павлодаре. Выяснилось, что пожар произошел в квартире на втором этаже. Площадь - 15 кв.м.

"Силами пожарных подразделений эвакуированы 50 человек и спасены восемь человек посредством автолестницы. Пожар локализован в 23:01 и ликвидирован в 23:56", - отметили в КЧС.

В результате случившегося с отравлением угарным газом были госпитализированы два человека.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

На тушение пожара были привлечены 37 человек личного состава и девять единиц пожарной техники ДЧС Павлодарской области.

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