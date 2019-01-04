Восемь человек спасли из горящей многоэтажки в Павлодаре
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
Фото : segodnya.ua4 января 2019, 13:13
В Павлодаре произошел пожар в многоэтажке, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
По данным ведомства, 3 января в 22:31 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме по ул. Сибирской в Павлодаре. Выяснилось, что пожар произошел в квартире на втором этаже. Площадь - 15 кв.м.
"Силами пожарных подразделений эвакуированы 50 человек и спасены восемь человек посредством автолестницы. Пожар локализован в 23:01 и ликвидирован в 23:56", - отметили в КЧС.
В результате случившегося с отравлением угарным газом были госпитализированы два человека.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
На тушение пожара были привлечены 37 человек личного состава и девять единиц пожарной техники ДЧС Павлодарской области.
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