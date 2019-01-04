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Какая погода ожидает казахстанцев в выходные

В некоторых регионах республики ожидаются снегопады, метели, сильный западный ветер, гололед и туман.

Фото : Сочи Экспресс4 января 2019, 13:24

В период с 5 по 8 января 2019 года на большей территории Казахстана вместе с оттепелью ожидаются снег, гололед и туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, отрог Сибирского антициклона, определявший морозную и преимущественно без осадков погоду, начнет разрушаться и отступать на восток. На смену ему с центральных районов Европейской части России и с Черного моря на Казахстан вместе с циклонами и атмосферными фронтами будут поступать теплые и влажные воздушные массы.

Поэтому в прогнозируемый период на большей части территории республики ожидается повышение температуры воздуха, но атмосферные фронты, перемещаясь с запада на восток будут вызывать снегопады, метели, сильный западный ветер, в западных и южных областях гололед и туман.


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