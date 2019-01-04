Величина прожиточного минимума в декабре составила 26 440 тенге

В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 20,5%.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017г. увеличилась на 3,3% и составила 26 440 тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 20,5%, молочных, масложировых изделий и яиц – 16,3%, фруктов и овощей – 8,3%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,6%, сахара, чая и специй – 2,3%", - говорится в сообщении.

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