Три человека погибли в ДТП в Алматинской области

Причины трагедии выясняются.

Жуткое ДТП, унесшее жизни трех человек, произошло на автодороге Ушарал-Бесколь в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, факт ДТП со смертельным исходом был зарегистрирован в ночь со 2 на 3 января около полуночи. На автодороге Ушарал-Бесколь, приблизительно в трех километрах от города Ушарал произошло столкновение автомобилей Nissan Maxima и Лада 21214 (Нива).

В результате водитель автомобиля Nissan Maxima 1993 г.р. и два пассажира – парень 1993 г.р. и девушка 1992 г.р. погибли на месте происшествия. Водитель Лады – женщина 1973 года рождения с различными травмами госпитализирована в Центральную больницу Алакольского района.

"По данному факту проводится досудебное расследование согласно статье 345 часть 4 УК РК. Расследование поручено сотрудникам управления дознания ДП Алматинской области", – дополнили в пресс-службе ДП.

Другие подробности дорожной трагедии не разглашаются до окончания проводимого полицейскими расследования.

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