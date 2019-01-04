Количество коррупционных нарушений в Казахстане снизилось

Количество коррупционных преступлений в 2018 году снизилось на 6% по сравнению с 2017 годом.

На брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции подведены итоги борьбы с коррупционерами, передает корреспондент Zakon.kz.

"Хотел бы отметить, что в результате проведенной работы количество коррупционных преступлений в 2018 году снизилось на 6% по сравнению с 2017 годом", - сказал офицер по особо важным делам департамента Нацбюро по городу Астане Бауыржан Балгабеков.

Он добавил, что всего за прошлый год к различной дисциплинарной ответственности привлечены 1211 должностных лиц.

"В частности, из них уволены с госслужбы 135, освобождены от занимаемых должностей 76, предупреждены о неполном соответствии занимаемой должности 190, объявлен строгий выговор 281", - пояснил представитель ведомства.

Оксана Скибан, Астана

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