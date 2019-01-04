Адвокат подсудимой опроверг версию о заказном убийстве в деле о смерти Тена

Нет никаких оснований думать, что есть и другие причастные лица, считает адвокат.

Адвокат подсудимой Жанар Толыбаевой заявил, что не согласен с версией о заказном убийстве фигуриста, передает МИА "Казинформ".

"Нет никаких оснований думать, что есть и другие причастные лица. То, что это заказное убийство - уму непостижимо", - прокомментировал журналистам адвокат Амангельды Сариев, добавив, что убийство - это трагическое стечение обстоятельств.

По словам Сариева, предъявленное против Жанар Толыбаевой обвинение по статье 434 (недонесение о преступлении) не соответствует ее показаниям. Как считает адвокат, эту статью можно было вменить, если бы его подзащитная видела своими глазами, как убивали Тена, и скрыла бы это от всех. Со слов адвоката, о том, что был убит Денис Тен, подсудимая узнала из СМИ.

"Почему они решили объединиться и снимать квартиру? Это все несовпадение. Қудайбергенов только приехал из Астаны, еще не снимал квартиру, а Толыбаева в то время уже через два дня должна была устроиться на работу. Для этого они сняли квартиру. Кроме того, Киясова брат выгнал из дома", - рассказал Амангельды Сариев.

Ранее сообщалось, что Кудайбергенов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 188 (кража), пп. 1 и 5 ч. 2 ст. 192 (разбой), пп. 7, 8 ч. 2 ст. 99 (убийство) УК РК. Киясов - пп. 1, 4 ч. 2 ст. 192 (разбой), пп. 7, 8 ч. 2 ст. 99 (убийство) УК РК. Толыбаева – по ст. 434 (недонесение о преступлении), ч. 3 ст. 24 и п. 1 ч. 2 ст. 188 (покушение на совершение кражи по предварительному сговору) УК РК.

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