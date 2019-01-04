Курс доллара начал снижаться после Нового года

Средневзвешенный курс доллара США составил 377,56 тенге на дневных торгах.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 377,56 тенге за доллар при объеме торгов 85 200 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 378,12 тенге за доллар (-3,26 тенге), суммарный объем торгов – 132 300 тыс. USD (+56 250 тыс. USD).

В обменниках курс доллара - 376,7-378,7 тенге, евро - 430,7-433,5 тенге, рос.рубля - 5,5-5,56 тенге.

В торгах приняли участие 24 банка.

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