Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Курс доллара начал снижаться после Нового года

Средневзвешенный курс доллара США составил 377,56 тенге на дневных торгах.

Фото : aif.ru4 января 2019, 16:13

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 377,56 тенге за доллар при объеме торгов 85 200 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 378,12 тенге за доллар (-3,26 тенге), суммарный объем торгов – 132 300 тыс. USD (+56 250 тыс. USD).

В обменниках курс доллара - 376,7-378,7 тенге, евро - 430,7-433,5 тенге, рос.рубля - 5,5-5,56 тенге.

В торгах приняли участие 24 банка.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты