Бишимбаева переведут в Шымкент

В учреждении ИЧ-167/3 отбывают наказание лица, впервые осужденные к лишению свободы на срок свыше одного года за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести и тяжких преступлений.

Куандык Бишимбаев, которому в конце прошлого года сменили режим отбытия наказания на более мягкий, будет переведен в колонию-поселение, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КУИС МВД РК, осужденный экс-министр будет переведен в Шымкент.

"Согласно плановому закреплению, а также с учетом ранее удовлетворенного Комитетом УИС обращения адвоката и письменного заявления родителей, осужденный Бишимбаев К.В. подлежит направлению для отбывания наказания в учреждение средней безопасности ИЧ-167/3, которое дислоцируется в Шымкенте. Согласно ч. 2 ст. 88 Уголовно-исполнительного кодекса РК, осужденные к лишению свободы направляются в учреждение с учетом условий, необходимых для их исправления, поддержания социально полезных связей, обеспечения безопасности и предупреждения совершения ими новых правонарушений", - отметили в КУИС.

Также отмечается, что решение об определении дальнейшего места отбывания наказания осужденного принимается региональным департаментом УИС.

"В момент перевода будут учитываться интересы осужденного Бишимбаева К.В. В рамках уголовно-исполнительного законодательства в настоящее время в учреждении ИЧ-167/3 отбывают наказание лица, впервые осужденные к лишению свободы на срок свыше одного года за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести и тяжких преступлений, а также осужденные, переведенные из учреждений в соответствии с подпунктом один части первой, подпунктами один и два части третьей статьи 96 Уголовно-исполнительного кодекса РК", - отметили в ведомстве.

Сейчас Бишимбаев находится в учреждении максимальной безопасности. 29 декабря в Толебийском районном суде Туркестанской области рассмотрели ходатайство осужденного экс-министра национальной экономики о переводе в учреждение УИС с более мягким режимом. Суд отказал Бишимбаеву в переводе в колонию-поселение, но определил отбывание в колонии общего режима.

По громкому коррупционному делу Куандыка Бишимбаева проходили 23 человека, среди которых двоюродный брат экс-министра. Некогда высокопоставленного чиновника признали виновным в хищении 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде и неоднократном получении взяток. Его приговорили к 10 годам заключения. В доход государства конфисковали 2-этажный коттедж, который находится под Астаной. По имеющейся информации, собственником имущества станет сельский акимат. Куандык Бишимбаев отбывает наказание в колонии города Ленгер, что в 35 км от Шымкента.

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