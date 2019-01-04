В Алматы значительно сократились факты переработок

Представителями общественности, членами Совета по этике в целях мониторинга переработок в госорганах на системной основе проводятся выездные мероприятия путем их посещения.

Посещение 42 государственных органов показало, что большинство госорганов соблюдают трудовой распорядок дня, а в случаях переработок, в период выполнения срочных неотложных поручений, им выплачиваются компенсации либо предоставляются дни (часы) отдыха, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматы.

Общественностью города Алматы на постоянной основе проводятся комплексные мероприятия по внедрению основного посыла главы государства, направленного на повышение эффективности системы государственной службы и защиту трудовых прав служащих. На сегодняшний день уже имеется налаженная политика по соблюдению режима рабочего времени в госорганах, соответствующая нормативная база по защите прав госслужащих от незаконных сверхурочных работ. Представителями общественности, членами Совета по этике в целях мониторинга переработок в госорганах на системной основе проводятся выездные мероприятия путем их посещения. Результаты проведенных выездов показали, что в Алматы факты переработок значительно сократились. Посещение 42 государственных органов показало, что большинство госорганов соблюдают трудовой распорядок дня, а, в случаях переработок, в период выполнения срочных неотложных поручений, им выплачиваются компенсации либо предоставляются дни (часы) отдыха. Подобные мероприятия в определенной степени, позволили дисциплинировать госслужащих, что также, повлияло на изменение их самосознания и установление правильных подходов к работе.

Также в преддверии Нового года представителями общественности проведена работа по исключению случаев дарения подарков госслужащим.

По результатам посещения госорганов Алматы с участием членов общественных организаций в канун новогодних праздников фактов дарения подарков не зафиксировано, тогда как годом ранее их количество было значительным.

О результатах проведенной работы по мониторингу деятельности госорганов по изложенным вопросам представителей СМИ информировал председатель специальной мониторинговой группы Даурен Бабамуратов и член Совета по этике Ерлан Куанышев.

В ходе выступления член Совета по этике Ерлан Куанышев напомнил госслужащим города и населению о том, что в случае получения любого подарка, в зависимости от его стоимости, предусмотрена ответственность, согласно законодательству.

Если все-таки подарок получен, госслужащие в течении семи дней могут его сдать в специальный фонд, находящийся в Департаменте госкомимущества по адресу: г.Алматы, Достык,134, отметил Даурен Бабамуратов.

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