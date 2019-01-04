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Главу Центра подготовки по велоспорту подозревают в начислении зарплаты левым работникам

Также он выплачивал этим "работникам" незаконные премиальные вознаграждения.

Фото : FreeSMI.by4 января 2019, 16:53

На брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции директор департамента по связям с общественностью Арман Бердалин сообщил о задержании главы Центра подготовки по велосипедному спорту министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент Zakon.kz.

"Национальным бюро по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении руководителя РГП "Центр подготовки по велосипедному спорту" министерства культуры и спорта", - сказал Бердалин.

По его словам, глава Центра подозревается в хищении денежных средств "путем начисления заработной платы лицам, фактически не работавшим в Центре". Также, как добавил Бердалин, руководитель начислял этим "работникам" незаконные премиальные вознаграждения.

"Досудебное расследование продолжается", - заключил представитель Агентства.

Оксана Скибан, Астана


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