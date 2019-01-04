Главу Центра подготовки по велоспорту подозревают в начислении зарплаты левым работникам
Также он выплачивал этим "работникам" незаконные премиальные вознаграждения.
На брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции директор департамента по связям с общественностью Арман Бердалин сообщил о задержании главы Центра подготовки по велосипедному спорту министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент Zakon.kz.
"Национальным бюро по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении руководителя РГП "Центр подготовки по велосипедному спорту" министерства культуры и спорта", - сказал Бердалин.
По его словам, глава Центра подозревается в хищении денежных средств "путем начисления заработной платы лицам, фактически не работавшим в Центре". Также, как добавил Бердалин, руководитель начислял этим "работникам" незаконные премиальные вознаграждения.
"Досудебное расследование продолжается", - заключил представитель Агентства.
Оксана Скибан, Астана
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!