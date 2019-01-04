Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

Причем жителей одной из них помимо усиления ветра, ждут и другие сюрпризы погоды.

Фото : НБН

Штормовое предупреждение объявлено в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет". Так 5 января в ЗКО ожидается ночью местами, днем на большей части снег. Местами туман, гололед, метель, усиление юго-западного ветра 9-14, местами 15-20 м/с. В Уральске 5 января ожидается снег, туман, метель, гололед, усиление юго-западного ветра 9-14, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 97-99% Жителям Мангистауской области повезло больше. По прогнозам синоптиков 5 января в Мангистауской области ожидается местами усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с. А в Актау 5 января ожидается усиление юго-восточного ветра порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

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