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Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

Причем жителей одной из них помимо усиления ветра, ждут и другие сюрпризы погоды.

Фото : НБН4 января 2019, 17:29

Штормовое предупреждение объявлено в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Так 5 января в ЗКО ожидается ночью местами, днем на большей части снег. Местами туман, гололед, метель, усиление юго-западного ветра 9-14, местами 15-20 м/с.

В Уральске 5 января ожидается снег, туман, метель, гололед, усиление юго-западного ветра 9-14, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 97-99%

Жителям Мангистауской области повезло больше. По прогнозам синоптиков 5 января в Мангистауской области ожидается местами усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с.

А в Актау 5 января ожидается усиление юго-восточного ветра порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.


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