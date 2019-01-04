Около 3 тонн контрафактной пиротехники изъяли в Алматы

В праздничные дни, в Алматы не зарегистрировано ни одного пожара от пиротехнических изделий.

В ходе рейдового обхода сотрудниками ДП города Алматы изъято свыше 2700 кг изделий, что составляет более 2000 единиц не сертифицированной пиротехники, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Результатом проводимой работы в период с 20 декабря 2018 по 3 января 2019 стало снижение числа обратившихся за медицинской помощью в 10 раз, т.е. 2 человека против 21 в сравнении с прошлым годом.

В преддверии новогодних праздничных мероприятий сотрудниками ДЧС, ДП, партии "Нур Отан", Прокуратуры районов города Алматы проводились совместные рейдовые мероприятия по местам не санкционированной продажи пиротехнических изделий.

Стоит отметить, что в праздничные дни, не зарегистрировано ни одного пожара от пиротехнических изделий. В целях профилактики предупреждения пожаров при использовании пиротехнических изделий были розданы памятки в количестве 2900 экземпляров.

Вместе с тем, приближается Рождество и Старый Новый год в этой связи продолжается комплекс профилактических мероприятий с целью обеспечения безопасности жителей южной столицы.

Приобретая подобного рода изделия, необходимо придерживаться определенных правил. Неосторожное обращение с пиротехникой нередко приводит к тяжелым последствиям. Это может произойти даже при использовании высококачественного товара, если пренебречь правилами, изложенными в инструкции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!