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Следов взрывчатки при осмотре частей завала в Магнитогорске не обнаружено

Следователи продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва.

Фото : Оренбургская неделя4 января 2019, 17:58

Следовали завершили осмотр частей завала на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске и не обнаружили следов взрывчатки. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следователи-криминалисты и эксперты СК завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в городе Магнитогорске. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено", - сказала она.

При этом Петренко подчеркнула, что "следователи СК продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва".

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), оно было передано для дальнейшего расследования в Главное управление по расследованию особо важных дел СК.

Следственный комитет сообщал, что основная версия - это взрыв бытового газа. 31 декабря корреспондент ТАСС передал с места обрушения, что следователи изымают фрагменты и части газовых плит и газового оборудования, которые при разборе завалов обнаружили спасатели.


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