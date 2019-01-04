Капитана полиции подозревают в браконьерстве в Карагандинской области

Материал зарегистрирован в ЕРДР и возбуждено уголовное дело.

Капитана полиции задержали за незаконную охоту на сайгаков в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на NV.kz.

Данный материал зарегистрирован в ЕРДР и возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.337 УК РК "Незаконная охота".

В ходе проведения рейдовых мероприятий по охране редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков, инспекторами Карагандинского опорного пункта РГКП "ПО "Охотзоопром" на территории Нуринского района Карагандинской области в 30 км. от села "Жанбобек" 25 декабря текущего года были обнаружены сломанные автотранспортные средства марки Toyota Land Cruiser 100 и Toyota Land Cruiser 80, сообщает NV.kz со ссылкой на пресс-секретаря Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакена Дильдахмета.

При дальнейшем преследовании по следам автомашин указанных выше, инспекторами были обнаружены 18 туш отстреленных сайгаков.

Инспекторами были организованы поисковые мероприятия по задержанию скрывшихся лиц. Со слов участкового Шубаркольского сельского округа инспекторы выехали в село Алгабас Улытауского района.

В селе Алгабас у капитана полиции Улытауского РОВД дома в сарае были обнаружены 12 туш отстреленных сайгаков.

"Ранее капитан полиции не привлекался к административной или уголовной ответственности за нарушения природоохранного законодательства. Все обнаруженные туши сайгаков после соответствующих экспертиз будут утилизированы", — сообщил заместитель руководителя Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Абай Альжанов.

В 2018 году популяция сайгаков в Казахстане увеличилась и составила в общей сложности 215,1 тыс. голов. Эта цифра включает в себя все три популяции сайгаков, обитающих в Казахстане: Уральская, Устюртская, Бетпакдалинская.

"Природоохранные рейды совершаются на регулярной основе как инспекторами КарОТИ, ЛХиМЖ, так и инспекторами РГКП "ПО" Охотзоопром", а также совместно с полицейской службой Карагандинской области. На постоянной основе рейды осуществляются мобильными группами РГКП "ПО" Оотзоопром" вахтовым методом на территории всей области", — добавил Абай Альжанов.

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