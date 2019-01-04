Казахстанские военные выявили лучших специалистов

По итогам контрольных занятий в соединениях и воинских частях ВС РК были определены лучшие стрелки, связисты, водители и другие специалисты.

В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил проведены контрольные занятия подготовки по специальности в целях определения уровня обученности личного состава подразделений по предметам обучения, знаний и умений военнослужащих выполнять свои должностные и специальные обязанности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО.

В ходе занятий особое внимание при обучении личного состава было направлено на подготовку военнослужащих по различным специальностям: водителей автомобильной техники, механиков-водителей бронетанковой техники, операторов-наводчиков, артиллеристов, специалистов связи, инженерно-саперных, разведывательных подразделений, а также на изучение принципа действия и способов применения различных видов боеприпасов, техники, имущества и правил обращения с ними.

Анализ принятия зачетов по основным предметам обучения военнослужащих, прошедших подготовку по специальности показал, что в целом специалисты получили необходимые знания для исполнения своих функциональных обязанностей.

По итогам контрольных занятий в соединениях и воинских частях ВС РК были определены лучшие стрелки, связисты, водители и другие специалисты.

Необходимо отметить, что следующим этапом подготовки войск станет слаживание отделений (расчетов), где военнослужащие практически отработают полученные навыки в составе своих подразделений.

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