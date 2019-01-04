Генсек НАТО заявил, что дает России "последний шанс"

США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "последним шансом" для России возможность "вернуться к выполнению" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до февраля, сообщает РИА Новости.

"Я не буду строить предположения по поводу того, насколько вероятно то, что Россия вернется к соблюдению (ДРСМД - ред.). Важно то, что у России сейчас последний шанс. Если Россия не вернется к соблюдению, тогда у нас будет большая проблема, потому что ДРСМД развалится", - заявил генсек альянса в интервью агентству, комментируя заявления Вашингтона о том, что США могут выйти из соглашения в феврале. Текст интервью размещен на официальном сайте агентства.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что у России есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими США.

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