В Астане идет проверка жилых газифицированных домов

За несоблюдение производственного контроля наказывать будут собственников газоснабжения – от штрафа до уголовной ответственности в зависимости от допущенного нарушения.

4 января акимат Астаны начал рейд по проверке газонаполнительных станций города, сообщает корреспондент BNews.kz.

Газовые установки проверят в более чем тысячи многоквартирных жилых домах.

"В целях предотвращения угроз причинения вреда здоровью жизни людей и чрезвычайных ситуаций, связанных со вспышкой газовоздушных смесей, при использовании сжижженого газа, начаты проверки обследования внутриподъездных систем газоснабжения коммунально-бытовых потребителей. На сегодняшний день в Астане для централизованной подачи газа используется 1400 резервуаров, которые используются в 1080 многоквартирных жилых домах с населением около 80 тысячи квартир", - отметил руководитель отдела газовой инспекции и контроля за подъемными сооружениями Максат Абылов.

Проверка будет проходить в течение одного месяца привлечением акимата Астаны и независимых экспертов-газовиков. По результатам проверки будут выданы акты о техническом состоянии в органы управления многоквартирных домов.

В соответствии с законом о жилищных отношениях, внутридомовой газопровод является инженерной сетью общего пользования и общим имуществом. Внутриподъездные газопроводы обслуживаются по заявкам. За январь будут проверены внутриподъездные газопроводы, после чего проверят групповые резервуарные установки – газгольдеры.

"Также учитывался и принимался во внимание прецедент, который произошел в соседнем государстве – РФ, при использовании сжиженного газа произошел взрыв, который привел к частичному разрушению многоквартирного подъезда. Кроме того, 2 января на территории КазНИИ произошла авария – взрыв сосуда, работающего под давлением. Это промышленный объект. На сегодняшний день, вопрос находится на контроле Департамента комитета индустриального развития промышленной безопасности, созвана комиссия. В соответствии с законом о гражданской защите инцидент был признан аварией. По результатам государственной комиссии будут приниматься меры в отношении лиц, допустивших нарушение производственного контроля, которое привело к данной аварии", - добавил Максат Абылов.

По его словам, к газоснабжению подключены коммунально-бытовые потребители – юридические, физические и иные коммерческие организации, чья деятельность связана с использованием газа без цели дальнейшей его реализации.

"По результатам нескольких проверок, у двух строительно-монтажных фирм приостановили деятельность из-за несоответствия газификации и отсутствия квалифицированного персонала", - сказал руководитель отдела газовой инспекции.

В отдельных случаях за несоблюдение производственного контроля наказывать будут собственников – от штрафа до уголовной ответственности в зависимости от допущенного нарушения.

Как рассказал председатель ОЮЛ "Независимая газовая ассоциация" Федор Мордовкин, по меньшей мере, 90% домов старой постройки в Астане, которые подключены к газу – протекают. Он отметил, что газопроводы нужно проверять раз в полгода и вовремя устранять утечку.

"Почти все краны, которые мы смотрели на входе домов – протекают. Процентов 90 старых домов, с газовой установкой протекают. Для того чтобы все делать в рамках закона, нужно изначально сделать проект реконструкции. То есть для того, чтобы все это было цивилизовано. Только после того, как будет смета, жильцы сами будут решать потянут ли они реконструкцию и переустановку, поскольку это общая домовая собственность", - сказал эксперт.

Проверять газовые системы начали с жилого дома адресу Сейфуллина 18, в старой части Астаны. У каждого подъезда, снаружи определили утечку газа с помощью специального прибора – газоанализатора.

"Газоанализатор показывает, что утечка существует. То есть из этого крана вытекает газ на улицу – это ненормальная ситуация и с этим нужно что-то делать. Но эта проблема касается всего жилого изношенного фонда, который остался со времен советского союза. Когда газ вытекает на улицу, взрывоопасной концентрации нет, а если это в закрытом помещении – в подъезде или квартире, то любая искра при утечке может вызвать взрыв газовоздушной смеси", - сказал Мордовкин.

В независимой газовой ассоциации РК отмечают, что следить за газовыми установками должны отдельные компании, с которыми заключают договор местные коммунальные службы.

"Есть закон, который говорит о том, что КСК должны заключить договор об обслуживании с компанией, которая имеет аттестат – специальных людей, обслуживающих все эти системы. То есть сами по себе они (Авт. – КСК) не потянут постоянное обслуживание. По-хорошему, это должно быть на постоянной основе без всяких перерывов, потому что газовое хозяйство, аварии чреваты не очень хорошими последствиями. Для того, чтобы газифицировать всю Астану – должна быть выработана программа", - отметил эксперт.

3 января аким Астаны поручил проверить все газонаполнительные станции Астаны.

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