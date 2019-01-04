Личные данные Меркель попали в сеть из-за хакерской атаки

Личные данные сотен немецких политиков, журналистов и знаменитостей утекли в сеть.

Личные данные сотен немецких политиков, а также журналистов и знаменитостей утекли в сеть. Хакеры публиковали информацию через Twitter на протяжении всего декабря, однако СМИ внимание на нее обратили лишь сейчас. Неизвестно, кто стоит за кибератакой, на протяжении какого времени и из каких источников собиралась информация, сообщает ТАСС.

К расследованию подключено Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ, контрразведка, Генпрокуратура, а также Федеральное ведомство по уголовным делам.

Утекшие в сеть сведения имеют в основном частный характер. По поступающим данным, внутренняя сеть правительства Германии не затронута - это значит, что информация секретного характера из области политики и безопасности не обнародована. Представители различных германских ведомств рассказали журналистам, что злоумышленники не украли секретные данные ни из министерства обороны, ни из ведомства федерального канцлера.

Оказались в интернете мобильные телефоны, адреса политиков, а также часть внутрипартийного документооборота - заявления на участие в съездах, списки участников различных мероприятий и так далее. В отдельных случаях хакеры смогли получить доступ к личным документам депутатов - счетам, банковским поручениям, паспортам, данным кредитных карт, личным фото. В этом смысле больше всех пострадал сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек - по данным СМИ, хакеры завладели историей его переписки с родственниками.

По данным газеты Bild, утечка коснулась 405 представителей Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, 294 членов Социал-демократической партии Германии, 105 - "зеленых", 82 - Левой партии, 28 - либеральной. В числе пострадавших, в частности, в СМИ назывались президент Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель.

В случае с Меркель речь идет о номере факса приемной, одном адресе электронной почты и нескольких письмах. Представитель правительства Мартина Фиц сказала, что "чувствительных данных" украдено не было.

Далеко не только политики оказались в центре внимания злоумышленников. В частности, согласно газетам, киберпреступники получили доступ к личной информации актера Тиля Швайгера, телеведущего Яна Бемермана, которого судили за оскорбления в адрес властей Турции, а также репортера Хайо Зеппельта, прославившегося разоблачениями о допинге.

После появления информации об утечке СМИ сразу начали искать связи с зарубежными спецслужбами. Наблюдателей интересует, можно ли увязывать произошедшее с атакой на внутреннюю сеть Бундестага двухлетней давности. Представитель МВД Зёрен Шмидт сказал, что "слишком рано" делать выводы такого характера. "На данный момент я не могу предоставить сведений на этот счет, это является объектом расследования", - сказал он.

Какую-либо систему в действиях хакеров проследить не представляется возможным - слишком разнородна опубликованная информация. По данным СМИ, злоумышленники могли подобрать несколько десятков паролей к почтовым ящикам знаменитостей и уже потом подставлять их наугад во всевозможных социальных сетях.

Распространялись ссылки на украденные сведения через аккаунт в Twitter с 16 тыс. подписчиков, сейчас он заблокирован. Примечательно, что публиковалась информация на протяжении всего декабря - раз в день вплоть до католического Рождества (25 декабря). Обратили внимание на страницу лишь в четверг вечером, тогда же были проинформированы власти и представители партий.

Кибератаку связывали с правыми активистами, поскольку, согласно первоначальной информации, утечка обошла стороной представителей популистской партии "Альтернатива для Германии". Сейчас на этот счет поступает противоречивая информация.

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