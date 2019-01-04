Руководство детсадов, школ и колледжей отчитается перед родителями
Родителей просят принять участие в собрании и задать интересующие вопросы.
Фото : Открытые источники4 января 2019, 19:54
Первые руководители организаций образования расскажут о распределении средств, ходе учебно-воспитательного процесса и организации питания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В городских организациях образования (детсады, школы и колледжи) началось проведение родительских собраний по итогам первой половины учебного года.
"На собрании будет представлен отчет руководителя организации образования о ходе исполнения и распределения бюджетных средств, подведены итоги работы учебно-воспитательного процесса и организации питания, а также утвержден состав Попечительского совета", – говорится в сообщении столичного управления образования.
В связи с этим ведомство убедительно просит родителей принять участие в собрании и задать интересующие вопросы.
4 января в 18:30 собрания пройдут в общеобразовательных школах; 9 января в 18:30 – в детских садах; 10 января – в столичных колледжах.
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